Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 20/08/2022 - Maracanã - Campeonato Brasileiro, 23a. Rodada Jogo Fluminense x Coritiba. - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/08/2022 20:55

O Fluminense fez valer o seu favoritismo e venceu o Coritiba, no Maracanã, por 5 a 2, e vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Tricolor marcou dois gols no primeiro tempo, com Caio Paulista e Arias. Já no segundo Nathan e William Bigode, duas vezes, balançaram a rede. O Coxa diminuiu com Alef Manga e Egídio.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 41 pontos, ultrapassando o Flamengo, que enfrenta o líder Palmeiras, neste domingo (20), no Allianz Parque. O Fluminense deixará o Campeonato Brasileiro um pouco de lado e vai mirar o confronto da próxima quarta-feira (17), quando enfrenta o Corinthians, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

O JOGO

O Fluminense começou o jogo de forma avassaladora e logo aos 2 minutos abriu o placar. Matheus Martins recebeu na linha de fundo e rolou para trás para a finalização de Caio Paulista. O Tricolor seguiu em cima do Coritiba e aos 8 minutos Matheus Martins chutou cruzado para a defesa do goleiro Rafael William. O time se continuou pressionando o adversário e quase ampliou com Germán Cano, que só não marcou porque Guillermo cortou a bola antes de chegar limpa para o artilheiro finalizar dentro da área.



No melhor estilo de Fernando Diniz, o Fluminense continuou produzindo boas jogadas com troca de passes e intensa movimentação dos jogadores, mas esbarrou na defesa do Coritiba, que cortou chutes de Germán Cano e Matheus Martins, que finalizou duas vezes em sequência no zagueiro Marcio Silva. O Coxa não conseguia ter a bola e o Tricolor permaneceu no campo de ataque, principalmente pelo lado esquerdo, com Caio Paulista e Arias.



Apesar do amplo domínio, o Fluminense não conseguiu ter grande volume de chutes no gol do Coritiba, que fechava bem os espaços, tanto que André, sem opção, arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol, aos 31 minutos. Só que a troca de passes com paciência foi recompensada aos 35 minutos. Matheus Martins recebeu mais uma vez no fundo e tocou para Germán Cano, que marcado, girou e achou Arias livre para finalizar. O colombiano contou com a colaboração de Rafael William, com a bola passando por baixo das pernas do goleiro.



No segundo tempo, o técnico Guto Ferreira, que fez a sua estreia no comando do Coritiba, realizou mudanças no time com o intuito de torná-la mais ofensiva. O Coxa até teve mais a posse de bola, mas sem conseguir assustar o goleiro Fábio, um mero espectador durante toda a partida. No entanto, aos 26 minutos, após um erro de passe de Caio Paulista, Fabricio Daniel acionou Alef Manga, que recebeu em velocidade livre de marcação para chutar no canto e diminuir a vantagem do Fluminense.



A alegria do Coritiba durou apenas cinco minutos, já que Nathan marcou um golaço de falta para ampliar o placar para o Fluminense. Quando o jogo estava se encaminhando para um final tranquilo para o Tricolor, o Coxa diminuiu novamente, também de falta. Egídio cobrou com perfeição, no ângulo, colocando em prática a lei do ex, já que jogou no Fluminense no ano passado.

O Tricolor soube manter a calma e aproveitando os espaços do Coritiba que buscava o empate, conseguiu marcar o 4º gol e selar a vitória. Michel Araújo foi acionado em velocidade pela esquerda, que serviu William Bigode para escorar para o gol sem marcação. O atacante ainda marcou nos acréscimos, de cabeça, após cobrança de falta de Michel Araújo, dobradinha que saiu do banco para dar alegria ao torcedor.