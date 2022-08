Renato Augusto, meia do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 22/08/2022 12:22

O meia Renato Augusto, do Corinthians, rasgou elogios ao Fluminense, adversário na semifinal da Copa do Brasil. Para o jogador, o time de Fernando Diniz atua com um futebol entre os mais bonitos do país. As equipes terão o primeiro confronto nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã.

"Realmente (o Fluminense) é uma equipe que joga diferente de todo mundo, tem um treinador com padrão de jogo, confia no que ele tem, vem fazendo um bom trabalho. Talvez seja a equipe que mais joga bonito no Brasil hoje, mas temos uma equipe competitiva, que pressiona", disse na zona mista após ser derrotado pelo Fortaleza, no último domingo, e completou:

"Tem tudo para ser um grande jogo, espero que a gente consiga sair com a vitória já no primeiro jogo, para que a gente possa decidir em casa com um conforto maior do que foi contra o Atlético-GO (nas quartas fe final). Chegar com um 0 a 2 é uma pressão grande, é difícil, que isso sirva de lição para a semifinal.", finalizou.