O técnico Tite está na reta final de preparação para a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/08/2022 17:20

Rio - Elogiado por Tite, o volante André, do Fluminense, está na pré-lista do treinador para a disputa da Copa do Mundo de 2022. O jogador, de 21 anos, faz parte do grupo que conta com mais 54 nomes. Apenas 26 serão chamados para a disputa da competição no Catar. As informações são do portal "Saudações Tricolores".

Tite vem acompanhando algumas atuações do Fluminense. Ele marcou presença nas partidas contra Internacional e Fortaleza. Nesta quarta, o técnico do Brasil vai acompanhar o duelo do Tricolor contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Em entrevista à Rádio Globo, o comandante admitiu que tem observado o jovem.

"Talvez desses 26 jogadores, 80% estejam encaminhados. Mas sem fechar a lista, sem ficar na caixinha. Grandes atletas se afirmam e se consolidam. O André é um ótimo nome desses", afirmou.

André, de 21 anos, se tornou titular do Fluminense no ano passado e é um dos principais destaques do clube carioca em 2022. Na atual temporada, o volante entrou em campo em 43 partidas, fez dois gols e deu duas assistências.