Atlético-MG de Cuca não vive bom momento - PEDRO SOUZA / ATLÉTICO-MG

Atlético-MG de Cuca não vive bom momentoPEDRO SOUZA / ATLÉTICO-MG

Publicado 22/08/2022 17:25

Com o Atlético-MG eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, além de mal no Brasileirão, o técnico Cuca surpreendeu ao convocar uma coletiva nesta segunda-feira (22). Com apenas uma vitória em seis jogos desde que retornou ao Galo, ele deixou o futuro em aberto, mas garantiu que ainda busca o título, mesmo a 14 pontos do líder Palmeiras.

"A gente tem quinze rodadas esse ano para terminar o campeonato, para fazer o melhor. O título está muito distante, mas a gente ainda não jogou a toalha, depende de uma arrancada fantástica, mas tudo no futebol pode acontecer", avisou, completando.



"Estou empenhado nisso (reação no Brasileirão). Depois, falo sobre renovação com bastante tranquilidade".



Apesar do desempenho ruim no seu retorno, Cuca é o nome desejado pela diretoria do Atlético-MG para a temporada de 2023. O treinador tem contrato até novembro, quando o Brasileirão acaba.