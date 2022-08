Bia Haddad - Adrian DENNIS / AFP

Bia Haddad Adrian DENNIS / AFP

Publicado 22/08/2022 15:58

Bia Haddad segue colecionando glórias e, nesta segunda-feira, bateu uma marca histórica na carreira. A brasileira apareceu na 15ª posição do ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino, na sigla em português), a melhor de um tenista do Brasil desde Gustavo Kuerten, em 2001.

A brasileira melhorou ainda mais o próprio recorde no simples feminino. Vale lembrar que Maria Esther Bueno, maior do esporte para o Brasil, atuava em uma época que o ranking da WTA não estava estabilizado.

Bia superou justamente a grande algoz no Aberto de Cincinnati, disputado na semana passada: Jelena Ostapenko. A letã eliminou a brasileira no simples e nas duplas, mas perdeu a 15ª posição no ranking por estar defendendo pontos no torneio.

A ascensão de Bia tem muito a ver com os resultados dos últimos torneios. Se em Cincinnati ela parou na primeira rodada, a brasileira conseguiu chegar na final em Toronto, eliminando a número 1 do mundo e a campeã olímpica no processo.



Com o nível mais alto do que nunca, a tenista começa a mirar o Top-10 do ranking. No momento, ela está a 500 pontos da décima colocada, Daria Kasatkina (2317 pontos contra 2795 da russa). No entanto, uma grande performance no US Open pode ajudar a brasileira.

Bia segue o plano de preparação visando o último grand slam da temporada, que será disputado em Nova York. A brasileira ainda não conhece a primeira adversária, mas a organização já divulgou a data de início do torneio: a próxima segunda-feira (29).