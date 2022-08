Torcida do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Torcida do FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 22/08/2022 15:37

Nesta segunda-feira, Corinthians e Fluminense definiram a carga de ingressos destinada às torcidas visitantes nos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Os clubes entraram em acordo para 6% das entradas, proporcional à capacidade de Maracanã e Neo Química Arena. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Fluminense comercializa cerca de 57 mil ingressos, que após se somam a um público total maior, com cadeiras cativas e gratuidades. Com isso, a torcida adversária terá direito a cerca de 3.420 lugares nas arquibancadas do Maracanã.

O Corinthians, por sua vez, não divulga o total de ingressos colocados à venda, mas o recorde da arena é 46.481, e o da temporada de 45.159 pagantes. Sendo assim, cerca de 2.760 torcedores tricolores poderão comparecer à Neo Química Arena.

A partida de ida acontecerá nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Maracanã. Enquanto a volta será no dia 15 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo.