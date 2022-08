Galvão Bueno - Divulgação

Publicado 22/08/2022 14:17

Galvão Bueno vive seus últimos meses como contratado da Globo. O vínculo atual se estende até o fim da Copa do Mundo, em dezembro, e não será renovado. O narrador concedeu entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo" e cravou que a emissora não terá outro nome como ele no futuro.

O narrador ressaltou que sua opinião se refere ao modo como ele conduziu sua trajetória na empresa, concentrando as principais narrações de eventos como futebol, Fórmula 1, Olímpiadas, e etc.



"Eu dizer isso pode parecer uma pretensão, mas não vai ter outro Galvão. Não é uma questão de qualidade, mas sim de quantidade. Sabe por quê? Eu, durante muito tempo, fazia tudo. Eu fazia F1, Olimpíada, fazia os campeonatos, as decisões de títulos brasileiros e regionais, a Seleção Brasileira, a Copa. Isso não deve existir. Porque os direitos de transmissão estão mais pulverizados e nem é a ideia da Globo ter mais alguém assim", disse.

Galvão disse ainda que tem um acordo com a Globo para não deixar a emissora e fechar com uma concorrente, assim como fez recentemente o apresentador Fausto Silva.



"Paro em 18 de dezembro, final da Copa. São 41 anos de Globo, 48 de televisão. Será minha última narração em TV aberta. Tenho um acordo com a Globo e não irei para nenhuma outra emissora. Tem até algumas propostas, mas não vou", afirmou.



Sobre o futuro, Galvão revelou alguns projetos que pretende manter na internet.



"Não (continuo) na televisão. Minha mudança de plataforma está definida. Temos bons projetos em andamento. Vou ter meu canal (no Youtube), tenho contatos com essas empresas de comunicação, essas novas. O projeto é grande, conversei com o João Pedro Paes Leme (Play9, sócio de Felipe Neto), que foi meu editor na Globo. Eu não pretendo ser um influencer, quero ser um publisher nesse mundo digital, nessas plataformas. Eu não consigo me imaginar aposentado."