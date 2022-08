Mishel Gerzig é noiva de Courtois - Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2022 12:47

Rio - O Real Madrid atropelou o Celta, no último sábado, na segunda rodada da Liga Espanhola. Com a vitória por 4 a 1, os comandados de Ancelotti somam agora seis pontos no campeonato. Diante do bom começo, os jogadores ganharam folga e o goleiro Courtois não hesitou em pegar o avião e deixar a capital espanhola para passar alguns dias com Mishel, sua noiva. Foi a própria jovem que, por meio de sua conta de Instagram, compartilhou uma fotografia em avião privado em que acrescentou "estamos de partida".

Porém, apesar de os seguidores estarem atentos a beleza da modelo, ela não deixou passar um detalhe na foto: o rosto de poucos amigos de Courtois, que apareceu no espelho do avião.

"O meu fotógrafo, que acho que não está feliz com este novo trabalho", escreveu a jovem, deixando claro que fotografar a companheira não é o que mais gosta de fazer o goleiro do Real Madrid.

Como esperado, o belga não perdeu a oportunidade de compartilhar o stories em sua conta no Instagram, onde conta com quase 11 milhões de seguidores, acrescentando alguns emojis rindo.