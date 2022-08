Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 22/08/2022 11:16

Rio - O bom momento de Neymar no começo de temporada do PSG tem chamado a atenção da imprensa europeia. O jornal "AS", da Espanha, destacou a atuação do brasileiro na goleada de 7 a 1 do clube de Paris sobre o Lille. O brasileiro foi autor de dois gols e teve um grande rendimento.

A publicação chamou o início de temporada do camisa 10 de "espetacular". Além disso, o jornal afirmou que a fase do brasileiro é uma das melhores que o atacante viveu nos últimos anos. "Vive uma plenitude que não experimentava há anos", disse a publicação.

Até o momento, Neymar entrou em campo em quatro partidas na temporada, marcou sete gols e deu seis assistências. O jogador, de 30 anos, recebeu elogios do técnico Christophe Galtier: "Dos três do trio ofensivo, Neymar é o que mais nos dá equilíbrio na defesa", afirmou.