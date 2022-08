Ceballos caído desacordado após choque de cabeça com Yuri Alberto - Foto: Reprodução/Premiere

Publicado 21/08/2022 20:00 | Atualizado 21/08/2022 20:04

Na noite deste domingo, houve um momento de tensão no jogo entre Fortaleza e Corinthians pela Série A, no Castelão. Aos 21 minutos do segundo tempo, o zagueiro do Leão, Ceballos teve um choque de cabeça com o atacante Yuri Alberto, do Timão, e caiu desacordado. O defensor precisou sair do gramado de ambulância.

Ceballos vai saindo de ambulância após choque de cabeça com o adversário. Toda força pro nosso zagueiro. Em breve mais detalhes. — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) August 21, 2022

Após o lance, a partida foi paralisada e os jogadores pediram o socorro imediato. Ceballos teve seu pescoço imobilizado, foi colocado na maca e levado diretamente ao hospital. De acordo com informações do canal "Premiere", o zagueiro já estava acordando antes mesmo de deixar o estádio. Mesmo assim, ele passará por exames.