Meia maratona aconteceu nesse Domingo (21) e terminou no aterro do Flamengo - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 21/08/2022 15:37 | Atualizado 21/08/2022 15:39

Rio - Evento que não acontecia desde 2019 devido à pandemia da Covid-19, a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro reuniu milhares de corredores neste domingo (21). Com largada na Praia do Leblon e chegada no Aterro do Flamengo, a prova com percurso de 21 km foi dominada por atletas de Etiópia e contou com participação de brasileiros no pódio.

Os horários de largada da prova foram divididos em quatro momentos. Às 6h50, os atletas cadeirantes abriram o evento; às 7h, atletas da categoria Elite (masculino e feminino) iniciaram a disputa com grau competitivo alto; às 7h05, cadeirantes com guia largaram e 10 minutos depois os pelotões Geral, Premium e PCD Premiu iniciaram.



A 24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro atraiu atletas de elite e apaixonados por corrida de rua. Na categoria principal, dentre os brasileiros, o grande destaque foi Gilmar Silvestre Lopes, que terminou com o tempo de 1h04min04, seguido pelo campeão de 2016, Giovani dos Santos, que fez o tempo de 1h04min11. O etíope Asefa Bekele completou os 21.097 metros de prova com o tempo de 1h03min47 e levou a melhor.

Já na Elite feminina, Larissa Quintão confirmou a boa fase e garantiu o quarto lugar no percurso, com o tempo de 1h16min02, seguida por Jaciane Araújo, que ultrapassou a linha de chegada com 1h21min08. Mestawut Truneh, também da Etiópia, marcou 1h13min e garantiu o lugar mais alto do pódio.

O percurso, que teve como ponto final a Praça Cuauhtemoc, no Aterro do Flamengo, contou com cerca de 300 mil copos de água divididos em sete postos de hidratação e toda estrutura médica necessária para atender quaisquer problemas do atletas.