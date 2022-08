Estádio do River Plate, Monumental de Núñez passará por reforma e mudará de nome - Divulgação/River Plate

Publicado 23/08/2022 16:54

Sócios do River Plate aprovaram em assembleia, a venda do nome do histórico Monumental de Nuñez por sete anos para uma rede de supermercados. O clube argentino receberá 20 milhões de dólares (cerca de R$ 102 milhões) pelos naming rights adquiridos pela ChangoMas. O estádio passará a se chamar Más Monumental.

O contrato será utilizado para a diretoria do River Plate fazer reforma no Monumental e a expectativa é de que esse valor financie metade da obra. O dinheiro dará um alívio aos cofres do clube.

A projeção de orçamento do River Plate para a temporada 2022/2023, também aprovado na reunião, é de receita de 23 bilhões de pesos argentinos (aproximadamente R$ 857 milhões na cotação atual). A expectativa é formar um elenco forte para disputar a Libertadores.