Riqui Puig atuando pelo Barcelona em fevereiro deste anoReprodução: Instagram/Riqui Puig

Publicado 23/08/2022 16:01

O meia Riqui Puig, anunciado pelo Los Angeles Galaxy no início deste mês, criticou a maneira que o Barcelona conduziu o processo de sua saída do clube. O jogador se sentiu prejudicado e excluído por não viajado para a turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, e afirmou que foi deixado para trás junto a outros companheiros de equipe.

"Foi um mês difícil porque eu nunca tinha visto isso antes, deixando jogadores para trás no Barcelona e fazendo uma turnê sem eles. Foi muito difícil ficar em Barcelona, treinando sozinho, com outros quatro companheiros de equipe que também estavam lá comigo", disse e completou:

"Depois de sete anos no clube, ficar em Barcelona enquanto todos os companheiros estão em Los Angeles jogando partidas, a verdade é que me machucou muito", desabafou.

Os outros jogadores cortados da relação que viajou aos Estados Unidos foram Neto, Umtiti, Mingueza e Braithwaite. Com a camisa principal do Barcelona, Riqui Puig atuou em 54 partidas, marcou dois gols e conquistou títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Aos 23 anos, o meia estreou pelo LA Galaxy na última sexta-feira no empate por 3 a 3 com o Seattle Souders pela Major League Soccer.