NetoReprodução/Band

Publicado 23/08/2022 17:50

Rio - O apresentador Neto, da Band, analisou o confronto entre Flamengo e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. O ídolo corintiano afirmou que o Tricolor Paulista tem mais relevância que o Rubro-Negro no Brasil.

"O São Paulo é maior que o Flamengo. Desculpa. O Flamengo tem mais torcida, mas o São Paulo é maior. Tem 3 libertadores, 3 Mundiais. Quem é maior? O São Paulo", disparou Neto.

Além disso, o apresentador também ironizou o fato do Flamengo ser apontado com o clube brasileiro com mais torcedores no país.

"[O São Paulo] Não tem a torcida do Flamengo, mas é torcida terceirizada. Torce para o Íbis e para o Flamengo.". Além disso, o apresentador apostou na classificação do Tricolor Paulista. "Passa o São Paulo e o Corinthians", finalizou.