Xavi chegou ao Barcelona na temporada 2021/2022 - AFP

Publicado 23/08/2022 17:31

O meio-campista Riqui Puig deixou o Barcelona recentemente e foi anunciado como reforço do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Em entrevista ao canal “FOX”, o espanhol de 23 anos mostrou mágoa com sua saída da Catalunha, por conta da forma com que foi tratado pelo clube, criticando também o técnico Xavi.

"Machucou bastante. Se me senti decepcionado? Sim, sobretudo depois de sete anos no clube. E o treinador também tem muitos anos de Barcelona. Compreendo que há que tomar decisões, mas enfim", declarou Puig.

Enquanto o Barcelona fazia sua excursão de pré-temporada nos Estados Unidos, Puig ficou na Espanha, visto que foi excluído da turnê. Revelado nas categorias de base do clube, o jovem meia fez sua estreia na MLS no último fim de semana.



"Foi um mês difícil porque eu nunca tinha visto isso antes, deixando jogadores para trás no Barcelona e fazendo uma turnê sem eles. Foi muito difícil ficar em Barcelona, treinando sozinho, com outros quatro companheiros de equipe que também estavam lá comigo", concluiu.