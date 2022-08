Anna Beatryz Miranda - Reprodução / Instagram

Anna Beatryz MirandaReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2022 16:00

Rio - A dançarina Anna Beatryz Miranda, de 18 anos, neta da cantora Gretchen, afirmou ter ficado com o ídolo do Flamengo, Adriano Imperador. Ela disse que o caso entre os dois aconteceu durante um período de término de relacionamento que havia vivido.

"Olha, eu fiquei com o Adriano quando estava dando um tempo do meu namoro. Fiquei com o Adriano duas vezes só. Não teve nada de relacionamento nem de namoro, nada. Só ficamos e estávamos nos conhecendo. Faz duas semanas", disse em entrevista à revista "Quem".

Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador passou por grandes clubes do futebol italiano como Roma e Inter de Milão. Além dos três clubes, Adriano também passou por Corinthians, São Paulo e Athletico-PR.