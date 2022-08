Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues quer combater os casos de racismo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/08/2022 15:44

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciará na quarta-feira (24) que levará ao Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro a proposta de punir os clubes cujos torcedores fizeram manifestações racistas nos estádios. O anúncio acontecerá no primeiro Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, organizado pela entidade em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

A proposta é que haja punições esportivas a partir de 2023.



"O evento é um marco para o início de uma série de iniciativas que vão discutir de uma forma mais profunda o combate ao racismo e à violência no futebol. É um gesto histórico para dar um basta contra o racismo e a ignorância no futebol. Além do evento, vamos fazer uma série de ações nos estádios nesta semana para conscientizar o torcedor. Chega de discriminação", afirmou Ednaldo Rodrigues à TV Globo.



Segundo o estudo do Observatório, os casos de racismos cresceram muito nos últimos anos, passando de 31 em 2020 para 64 em 2021. O estudo será apresentado no seminário, que terá o cantor Gilberto Gil participando da abertura, além dos presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e do Senado, Rodrigo Pacheco, assim como dois representantes da Fifa.