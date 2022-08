Campeonato Ucraniano teve retorno nesta terça-feira (23) - Divulgação: Instagram/Shaktar Donetsk

Publicado 23/08/2022 13:47

Nesta terça-feira, iniciou a edição 2022/23 da Premier League da Ucrânia (UPL), a principal competição de futebol do país. A liga estava suspensa desde o começo da guerra com a Rússia, em fevereiro após a invasão do território nacional. A data marca o Dia da Bandeira da Ucrânia, e também terá como símbolo o Dia da Independência ucraniana, comemorada nesta quarta (24).

O jogo que abriu o principal campeonato ucraniano foi entre Shaktar Donetsk e Metalist de Kharkiv, na cidade de Kiev, e terminou empatado sem gols. A última partida da liga havia sido disputada em dezembro do ano passado.

As autoridades da Ucrânia aprovaram o retorno da competição apesar do conflito ainda estar em andamento, e que completa seis meses nesta quarta-feira. Para isso, diversas medidas de segurança foram tomadas.

Os jogos do Campeonato Ucraniano não terão público e haverá a presença de militares nos estádios. Todas as partidas serão realizadas na região da capital Kiev e mais duas províncias do oeste do país. Também foram instalados abrigos antibomba nas arenas e sirenes para o aviso imediato de bombardeios.

A edição desta temporada terá 16 equipes. O Metalist de Kharkiv e o Kryvbas Kryvyi Rih, que estavam na segunda divisão do ano passado (suspenso) substituíram o Desna Chernihiv e FC Mariupol, que tiveram suas cidades e estádios destruídos pela guerra.