Tite ainda tem vagas na lista para a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Tite ainda tem vagas na lista para a Copa do MundoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/08/2022 12:42

Ainda com a lista aberta, Tite segue com suas observações para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, que terá início no dia 20 de novembro. Ao falar sobre o setor da lateral direita, um dos mais disputados, o comandante citou Gilberto, do Benfica, e que jogou recentemente pelo Fluminense. Revelado pelo Botafogo, ele também teve passagem pelo Vasco.

Gilberto, lateral-direito do Benfica, de Portugal Reprodução: Instagram/Gilberto

"Para a lateral direita nós temos o Danilo, o Emerson, Daniel Alves, o Militão, que também pode jogar ali. Temos o Gilberto, que está retomando uma boa fase. Já tinha ido bem no Fluminense e agora está em alta no Benfica", disse em entrevista ao podcast Flow Sport Clube.

Lateral-direito de 29 anos, Gilberto iniciou no futebol profissional no Botafogo, em 2013. Atuou pelo Internacional por empréstimo, e foi vendido ao Fiorentina, da Itália, em 2015. Após ter rodagem por clubes italianos, foi emprestado ao Vasco em 2017, e mais recentemente, entre 2018 e 2020 jogou e viveu bom momento pelo Fluminense.