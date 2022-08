Uefa está de olho no Fair Play Financeiros dos clubes europeus - Divulgação

Publicado 23/08/2022 12:29

A Uefa prepara uma punição a ser aplicada no próximo mês para 10 clubes que violaram as regras do Fair Play Financeiro em 2020/2021, segundo o jornal 'The Times'. Dentre eles estão Barcelona, PSG, Inter de Milão, Juventus e Roma.

Além disso, uma análise inicial da entidade também demonstra uma preocupação com cerca de 20 clubes em relação ao Fair Play Financeiro em 2021/2022. O Arsenal é delas, mas o quadro econômico destas equipes ainda pode ser revertido.



Acredita-se que as sanções serão em formas de multa e que se buscará um acordo com todos os clubes que serão punidos. Caso não exista acordo, a Uefa poderá aplicar uma pena de forma unilateral à equipe que não aceitar um pacto.



A partir desta temporada, a entidade europeia decidiu mudar o sistema do Fair Play Financeiro. Com isso, os times europeus poderão desembolsar até 90% das receitas no primeiro ano, 80% no segundo e 70% no terceiro em diante.