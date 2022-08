Terceiro uniforme do Milan descumpre regra da liga italiana - Foto: Divulgação/Milan

Publicado 23/08/2022 11:21

Na manhã desta terça-feira, o Milan, da Itália, divulgou seu terceiro uniforme para a temporada de 2022/23. A camisa, que é em tom de verde-oliva, com um gráfico tonal da bandeira do clube e uma versão monocromática do escudo, descumpre o regulamento da liga italiana.

Foi definido em junho do ano passado que, a partir da atual temporada, as equipes não poderiam usar uniformes em tons de verde no Campeonato Italiano. O motivo da decisão é para as camisas dos times terem contraste com a cor do gramado e também para não causar distorções em displays gráficos de publicidade.

O verde, por exemplo, é uma cor evitada em estúdios que contém chroma-key (técnica de efeito visual com "fundo falso").