Torcida do Grêmio na Arena do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 22/08/2022 21:27 | Atualizado 22/08/2022 21:27

A briga na arquibancada da Arena do Grêmio, no empate entre os donos da casa e o Cruzeiro, em 2 a 2, no último domingo (21), pela Série B, rendeu punição ao clube gaúcho. O Juizado do Torcedor do Rio Grande do Sul interditou o setor do estádio onde ocorreu a pancadaria e suspendeu quatro torcidas organizadas do time. Os dois torcedores que foram identificados estão proibidos de frequentar estádios.

Quatro torcidas organizadas foram suspensas por 90 dias: Geral do Grêmio, Rasta, Garra Tricolor e Torcida Jovem. A decisão foi proferida pelo juiz Marco Aurélio Xavier, que interditou o setor pelo mesmo período. A punição termina apenas no final de novembro, quando a temporada já estará terminada.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, concordou em parte com a decisão da Justiça, mas protestou quanto a interdição de um dos setores da Arena do Grêmio. Para o dirigente, não houve negligência por parte do clube.

"Esse processo está correndo e a decisão foi no sentindo extra petita. Ministério Público pediu a suspensão das torcidas organizadas. Nunca pediu a interdição do espaço. Se alguém pensa que o Grêmio negligenciou ou deixou de fazer algo combinado, está errado. O Grêmio tomará todas as providências jurídicas, sem exceção. Vai examinar todas decisões judiciais. Aquelas que não foram julgadas, as que foram tomadas sem as provas necessárias. Vai tomar como tema a decisão do juiz e pelos autos no processo".

O Grêmio é o 3º colocado da Série B, com 44 pontos, dois a mais que o Vasco. As equipes vão se enfrentar no dia 11 de setembro, na Arena do Grêmio, daqui a quatro rodadas.