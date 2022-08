Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador - NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 22/08/2022 18:59

Rio - Após errar o palpite em relação ao Flamengo no duelo contra o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil, o apresentador Neto continua apostando contra os clubes carioca na competição. Ídolo do Corinthians, o apresentador da Band afirmou que o Timão irá avançar de fase contra o Fluminense.

"Tá se preparando contra o Fluminense, no Maracanã, tá certo em poupar os jogadores. Por sinal, o Corinthians passa para a próxima fase da Copa do Brasil e vai disputar o título! Tenho certeza", afirmou.

Fluminense e Corinthians fazem o jogo de ida pelas semifinais na competição na próxima quarta-feira no Maracanã. O duelo de volta acontecerá em São Paulo somente no dia 15 de setembro.