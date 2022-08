Tite, técnico da Seleção, segue acompanhando jogadores do futebol brasileiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/08/2022 18:31

Vice-artilheiro do Brasileirão com 12 gols, um a menos do que Germán Cano, Pedro Raul vive grande momento pelo Goiás, onde já marcou 19 vezes em 2022. E o bom desempenho chamou a atenção do técnico da Seleção, Tite, que o elogiou e o comparou aFred, ídolo do Fluminense.

"Pedro Raul está bem no Goiás. Fez 12 gols pelo Goiás, é difícil porque não tem a imposição técnica que as grandes equipes têm. Então fica aqui o reconhecimento a um cara que está fazendo gol adoidado. Na chance que o Goiás teve (contra o Atlético-MG0, colocaram uma bola alta e ele escorou para o homem que veio de frente (Vinícius). Talvez tenha sido uma das poucas oportunidades do time. É um jogador que tem essa característica. É o 'Fred atualizado'", disse Tite ao canal de YouTube “3 na Área”.



Emprestado ao Goiás até o fim do ano, Pedro Raul pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão. Antes, defendeu o Botafogo em 2020 e não aceitou a renovação de contrato.