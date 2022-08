João Pedro - Divulgação / Watford

Publicado 23/08/2022 13:27

Rio - Em alta no futebol inglês, o atacante João Pedro, de 20 anos, pode acabar atuando em outro clube que não o Newscastle. De acordo com informações do jornal "Daily Mail", o Everton entrou na disputa pelo ex-jogador do Fluminense e pode oferecer cerca de 30 milhões de libras (R$ 182 milhões).

A proposta do Newcastle, que teria sido aceita pelo Watford, seria de 25 milhões de libras, mais 5 milhões de libras por bônus. A informação do acerto com o Newcastle havia sido dada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Caso escolha o Everton, João Pedro irá fazer trajetória semelhante a Richarlison. O atacante da seleção brasileira foi vendido pelo Fluminense ao Watford e depois acabou fechando com o clube de Liverpool. Nesta temporada, o brasileiro fechou com o Tottenham.

O Tricolor acompanha a situação de João Pedro de perto. O clube terá direito a 10% do valor subtraído entre a transferência do atacante para o seu futuro clube e o valor em que o jovem foi negociado com o Watford. O clube das Laranjeiras recebeu cerca de 11,5 milhões pela transferência do brasileiro em 2019.

O Fluminense ainda poderá ter direito a um valor maior pelo atacante por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. João Pedro atuou no clube carioca desde das categoria de base até deixar o Tricolor com 18 anos em 2019.