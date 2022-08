10º) Corinthians. Trocas: 31 (23 técnicos). Último a sair: Sylvinho. Atual técnico: Vitor Pereira - Rodrigo Coca / Ag. Corintians

Publicado 23/08/2022 20:58

Rival do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians terá um desfalque importante para o jogo desta quarta-feira (24), às 19h30, no Maracanã. O meia Giuliano não foi relacionado pelo técnico Vítor Pereira. A ausência será explicada pelo clube paulista apenas uma hora antes da bola rolar.



Além de Giuliano, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Maycon, Paulinho, Júnior Moraes e Roni estão fora por problemas físicos. Já Bruno Méndez não poderá jogar pois já defendeu o Internacional na Copa do Brasil.



Em compensação, o volante Cantillo, que desfalcou o Corinthians na derrota para o Fortaleza, no último domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro, volta a ficar à disposição. A novidade na lista é Guilherme Biro, lateral-esquerdo e meia de 18 anos.



O Corinthians deve ir a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Relacionados do Corinthians



Goleiros: Cássio, Carlos Miguel, Matheus Donelli

Zagueiros: Balbuena, Gil, Robert Renan, Robson Bambu

Laterais: Fagner, Lucas Piton, Bruno Melo, Fábio Santos

Volantes: Du Queiroz, Fausto Vera, Cantillo, Ramiro e Xavier

Meias: Renato Augusto, Guilherme Biro, Adson, Mateus Vital

Atacantes: Gustavo Mosquito, Giovane, Róger Guedes, Yuri Alberto