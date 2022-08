Estado do carro após do acidente fatal - Foto: Divulgação/Portal Éder Luiz e Vanderlei Muller

Um piloto morreu durante a etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo, em Joaçaba, no Oeste de Santa Catarina, na tarde do último domingo. Marcelo Cancelli, de 40 anos, participava da corrida do Autódromo Cavalo de Aço quando teria perdido o controle do carro, saído da pista e colidido contra uma árvore. As informações são da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Marcelo chegou a receber atendimento médico no local, foi encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha por uma ambulância do evento, mas não resistiu aos ferimentos. Ele disputava a prova de 3h e, faltando cerca de cinco minutos para cruzar a linha de chegada, sofreu o acidente.

Apaixonado por automobilismo, o Marcelo competia em diversos eventos, inclusive nacionais. Recentemente, venceu em Interlagos a etapa da categoria Gold Turismo.

Em nota, a Federação de Automobilismo de Santa Catarina (Fauesc) se pronunciou na manhã desta segunda-feira e lamentou o ocorrido.

"A Federação de Automobilismo de Santa Catarina – Fauesc, expressa seus mais profundos sentimentos à família, equipe e amigos do empresário e piloto Marcelo Cancelli, que perdeu sua vida de forma trágica no Autódromo Cavalo de Aço, neste domingo (21), em Joaçaba, em acidente quando participava de uma prova de automobilismo.



Marcelo, um dedicado piloto, incentivador e filiado à Fauesc, sempre pronto para auxiliar e participar dos eventos de automobilismo, tanto em Santa Catarina quanto em outras pistas do País. Deixa um legado exemplar por ser uma pessoa maravilhosa sempre pronta a prestar sua colaboração.

Difícil encontrar palavras, neste momento de dor, mas que Deus o receba em sua morada de braços abertos."



A Confederação Brasileira de Automobilismo também se manifestou e prestou solidariedade.

"É com enorme pesar que a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), consternada, registra o falecimento do piloto Marcelo Cancelli, ocorrido neste domingo, 21, em acidente no Autódromo Cavalo de Aço, no município catarinense de Joaçaba.



Aos 40 anos de idade, Marcelo disputava uma prova de três horas de duração, com VW Gol, quando saiu da pista e se chocou contra uma árvore. Socorrido, foi levado para o Hospital Universitário Santa Terezinha, mas não resistiu. A competição já caminhava para seu final, faltando algo em torno de cinco minutos para a bandeirada de chegada.

Entusiasta do automobilismo, participou de provas não apenas do calendário catarinense, mas também de campeonatos nacionais como Velocidade na Terra e Turismo Nacional. Recentemente, venceu em Interlagos uma etapa da categoria Gold Turismo.



Em meu nome pessoal e de toda a Família CBA, oremos para que o Pai o receba em toda sua Glória e que descanse na paz do Senhor."