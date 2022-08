Vinicius Junior - Divulgação / Panini

Vinicius JuniorDivulgação / Panini

Publicado 22/08/2022 10:00

Rio - É ano de Copa do Mundo e com ele o tradicional álbum de figurinhas da competição já está liberdade e à venda nas bancas de jornais para os colecionadores. A lista oficial de Tite ainda não saiu, mas alguns jogadores da seleção brasileira já foram "convocados" para disputa a competição.

A lista conta com apenas 18 jogadores, bem menor do que os 26 atletas que o Tite irá chamar para a competição do Catar. Com isso, nenhum atleta que atua no futebol brasileiro foi "convocado" pelo álbum. Os nomes "garantidos" atuam todos no futebol europeu.

No entanto, alguns atletas que não tem sua presença certa como Anthony e Gabriel Jesus apareceram no álbum de figurinhas. E Weverton, por exemplo do Palmeiras, que vem sendo convocado quase que sempre por Tite não apareceu.