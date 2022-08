Troféu do Brasileirão de 2022 tem forte favorito - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu do Brasileirão de 2022 tem forte favoritoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/08/2022 11:41

A 23ª rodada do Brasileirão teve apenas o Fluminense como vencedor entre os cinco primeiros colocados, no 5 a 2 sobre o Coritiba (Internacional, em sexto, joga nesta segunda-feira contra o Avaí), o que fez sua chance de título subir de 3% para 7%, de acordo com o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. É a mesma porcentagem do Flamengo, que empatou com o líder Palmeiras em 1 a 1.



Com os resultados da rodada, o Tricolor pulou para o segundo lugar na tabela, com 41 pontos, um a mais do que o Rubro-Negro. E diminuiu para oito pontos a distância para Verdão, que, mesmo com o tropeço, segue como grande favorito ao título, subindo para 80% de chance.



Como o Avaí, primeiro na zona de rebaixamento, ainda joga na rodada, o site não disponibilizou o risco de rebaixamento do Botafogo, que chegou a quatro jogos sem vencer e se aproxima do Z-4.



Série B

Já o Vasco, que perdeu para o CSA e segue em quarto lugar com 42 pontos, tem 65% de chance de terminar no G-4 da Série B e subir. Apesar do mau momento, os clubes abaixo seguem tropeçando e a distância para o quinto colocado (Tombense) é de seis pontos.



O líder Cruzeiro, com 54, chegou a 99% de chance de subir, faltando 13 rodadas para o fim da competição.