Publicado 22/08/2022 15:00

Rio - Já faz sete meses que Michele Umezu, mãe de Alexander, de 17 anos de idade, filho do empresário e ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, ostenta um shape saradíssimo. A empresária, musa do Corinthians e atleta emagreceu 42 quilos e mostrou o antes e depois.



"Comecei a fazer um protocolo de detoxing, para começar a entrar na dieta com os treinos, para o protocolo de competição", conta a estudante de Biomedicina, que agora tem só 6% de gordura corporal.O processo de emagrecimento durou quatro meses e contou com exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. Ela, no entanto, admitiu que também fez uso de anabolizante, com acompanhamento médico.