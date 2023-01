Murilo Rosa é casado com a modelo Fernanda Tavares - Reprodução de vídeo

Murilo Rosa é casado com a modelo Fernanda TavaresReprodução de vídeo

Publicado 16/01/2023 12:54

Rio - Murilo Rosa relembrou uma situação delicada com a mulher, Fernanda Tavares, durante sua participação no podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello. O ator de 53 anos contou que a modelo estava mexendo em seu celular e flagrou um nude enviado por uma fã mais saidinha, através de uma mensagem privada no Instagram.

"Teve uma vez que ela mexeu no meu telefone... Mas ela nunca foi uma pessoa de pegar o telefone, vasculhar... Ela viu uma coisinha... Mas o que acontece? O direct é uma loucura, você recebe (nudes)... Como ela não fica vendo essas coisas, sempre tem (nudes enviados por fãs), mas eu não sou um cara que fala: 'olha aqui amor o que estou recebendo'... (Nesse dia) ela viu um negócio desses, não tinha nada escrito, só estava uma imagem. Expliquei para ela. Ela sabe que sou uma pessoa que tem fãs e as pessoas mandam coisas", declarou.

Murilo e Fernanda estão casados desde 2007 e tem dois filhos: Lucas, de 14 anos, e Arthur, de 10 anos.

Veja o vídeo: