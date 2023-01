Ricardo Tozzi antes e depois de supostos procedimentos estéticos - Reprodução Internet

Publicado 16/01/2023 09:35

Rio - O ator Ricardo Tozzi, de 47 anos, voltou aos holofotes depois de postar no Instagram, neste domingo, algumas fotos em que aparece com o rosto um pouco diferente. O ator se preparava para curtir os "Ensaios da Anitta", em São Paulo. No entanto, um internauta reuniu algumas fotos do artista e criticou sua aparência no Twitter. "O que aconteceu aqui?", perguntou o tuiteiro. Foi o que bastou para que várias pessoas especulassem que o ator se submeteu a uma harmonização facial.

"Desarmonizou todo", disse uma pessoa. "Alexandre de Moraes, criminalize a harmonização facial", disparou outro seguidor. "Chateadíssima", brincou uma fã. "Meu Deus essa harmonização facial está deixando as pessoas irreconhecíveis e feias", disse uma pessoa. "O que o Ricardo Tozzi tinha que fazer hamonização, gente?", perguntou outro admirador.

Gente... o que aconteceu aqui? pic.twitter.com/IFr6s2OiLT — Benoit Blanc #AnistiaNunca (@jotaerresouza) January 14, 2023

O que aconteceu com o Ricardo Tozzi? pic.twitter.com/gs9C8VIQ59 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) January 15, 2023

Ricardo Tozzi surge irreconhecível nas redes sociais. pic.twitter.com/od2x4JAc4V — PAN (@forumpandlr) January 15, 2023

Assustado que Ricardo Tozzi, que sempre foi gato, fez harmonização, sabe pic.twitter.com/V1urYjLpKQ — Ramon Cotta (@ramoncottaf) January 15, 2023

Meu Deus essa harmonização facial está deixando as pessoas irreconhecíveis e feias. Olha o Ricardo Tozzi sinceramente ficou feio demais! pic.twitter.com/sJWevzhgmm — Marcio Cover (@marciocover) January 16, 2023

Credo a harmonização do Ricardo Tozzi ficou de centavos. Nunca vou entender gente que já nasceu bonita se esforçando pra ficar feia. — Blito (@LoucoDasSeries) January 15, 2023

O que o Ricardo Tozzi tinha que fazer harmonização? Gente, parem!!! pic.twitter.com/kmuZJwWy2y — Luan Kaio (@EuLuanKaio) January 15, 2023