Juliano Cazarré posta clique delicado com a filha, Maria Guilhermina, que está internada na UTIReprodução/Instagram

Publicado 15/01/2023 12:49

Rio - Juliano Cazarré encantou os seguidores, na noite deste sábado, ao publicar uma foto segurando a filha, Maria Guilhermina, de seis meses, no colo. O clique foi tirado na UTI do hospital em que a caçula da família está internada desde que nasceu para tratar uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein.

"Hoje eu ganhei um colinho. Um colinho do meu papai. Colinho bom, de barriga com barriga, pela primeira vez desde que nasci. E foi tanto chamego nesse colinho, tanto amor, cafuné e carinho, que sem perceber adormeci nos braços, no colo, do meu papai", escreveu o ator, na legenda da publicação.

Recentemente, a mulher do artista, Letícia Cazarré, compartilhou um reflexão nas redes sociais, relembrando um dia em que médicos chegaram a dizer que Maria Guilhermina era "incompatível com a vida". "Uma grande amiga hoje me deu o melhor conselho: sofrer cada situação a seu devido tempo, não antes. Ou, como diz São Francisco de Sales, 'Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã; o mesmo Pai eterno que cuida de você hoje, se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou Ele protegerá você do sofrimento, ou lhe dará a força infalível para suportá-lo'", disse ela. Os dois também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.