Bruna Marquezine e Jade Picon prestigiam show de Luísa Sonza em festival no Rio

Rio - O segundo fim de semana da Universo Spanta segue agitando a Marina da Glória, na Zona Sul do Rio. Neste sábado, Bruna Marquezine marcou presença no evento que teve Luísa Sonza entre as atrações principais. Além da atriz, o timaço de estrelas que prestigiou a cantora ainda incluiu nomes como Jade Picon, Rodrigo Simas e o casal Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros. Giovanna Lancellotti também curtiu a noitada ao lado do namorado, Gabriel David.

