Jesus Luz e Aline Campos anunciam término do namoroReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2023 15:24

Rio - Aline Campos, de 35 anos, e Jesus Luz, 35, usaram as redes sociais, neste sábado, para anunciar o término do namoro, após sete meses juntos. A atriz e o modelo fizeram uma publicação conjunta no Instagram para explicar que escolheram seguir como amigos.

"Sete meses de muito amor e aprendizados, mas daqui pra frente decidimos, juntos, seguir como os bons amigos que sempre fomos. Foi uma troca muito intensa, e bota intensa nisso!! Fomos tão felizes nesse tempo, literalmente colados, que os 7 meses parecem 2 anos", diz a legenda da postagem. "Como é especial viver um amor com união, parceria, cuidado, amizade… e mesmo que dure menos tempo do que se imagina", continua.

"Algumas experiências da vida nos mostram que temos muito o que aprender, cada um de nós… Cada um de vocês. E por isso escolhemos aprender afastados, pra que esse amor não se torne dor. Abrir mão e deixar ir, mesmo quando dói, é uma grande prova de amor", escreveram os famosos.

Aline e Jesus afirmara que não pretendem perder o contato e ainda deixaram um conselho para os seguidores: "Nosso relacionamento nos fez crescer, elevar nossas almas a um nível espiritual mais potente… era pra termos vivido tudo o que vivemos e somos muito gratos por tudo! Seguiremos torcendo um pelo outro sempre, nos respeitando e nos amando, mesmo que de uma nova forma, pois o que construímos sendo uma linda família esse tempo, ficará pra sempre nos nossos corações".

"Não tenham medo de amar e se entregar de cabeça num relacionamento intenso. Um dia ele pode terminar, mas as colheitas e aprendizados dessa experiência ficarão pra eternidade. Que esse novo ciclo seja de muita luz e alegrias. Somos gratos", finaliza o texto.

