Carmo Dalla Vecchia e Kaysar Dadour movimentam a web com fotos em clima românticoReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2023 14:22

Rio - Após o encerramento de "Cara e Coragem", na TV Globo, Carmo Dalla Vecchia agitou os fãs, neste sábado, ao compartilhar uma sequência de fotos em que posa coloadinho com Kaysar Dadour. Os atores, que contracenaram na novela das 19h, ainda brincaram com o clima romântico que os cliques sugerem.

"Que Kaysar comigo?", escreveu Carmo, na legenda da postagem no Instagram, fazendo um trocadilho com o nome do ex-BBB. "Ele disse sim!!! Cada comentário ganha uma senha para a festa", completou o marido do autor João Emanuel Carneiro, com quem é pai de Pedro, de 3 anos.

Nos comentários, Kaysar entrou na onda e "se declarou" para o colega de cena: "Quero, te amo". Em outra mensagem, ele ainda acrescentou: "Quem vai organizar a festa de casamento? Vocês preferem pix ou conta bancária para o presente?". Enquanto isso, Silvero Pereira mandou um recado para Dalla Vecchia: "Me traindo", disse o ator, que esteve no ar recentemente com a novela "Pantanal".

