Miguel Falabella detona Cássia Kis em entrevista a rádio portuguesaReprodução da internet

Publicado 14/01/2023 09:40 | Atualizado 14/01/2023 09:46

Rio - Miguel Falabella abriu o jogo e condenou as atitudes de Cássia Kis, que causou polêmica recentemente por falas homofóbicas, além de apoiar manifestações antidemocráticas. Em Portugal para uma temporada da peça "A Mentira" com Danielle Winits, o ator e diretor participou de um programa da rádio RFM e revelou que gostaria de ter recusado alguns trabalhos com a atriz, que interpreta a Cidália da novela "Travessia".

"O que nós vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou... Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano", declarou o artista. "Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis numa peça que nós fizemos juntos. E eu até na época falei: 'não é assim que se trata as pessoas'. Mas não tinha muito tempo pra isso, era um elenco muito grande. E aí, finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é", afirmou.

FALABELLA DESCE A LENHA NA CÁSSIA KIS pic.twitter.com/SCx9aAIsWc — Xande Obsessor (@omarxista) January 14, 2023

No final de outubro do ano passado, Cássia Kis agitou as redes sociais com um discurso homofóbico durante um bate-papo com Leda Nagle. "Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. (...) O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", disparou a atriz de 64 anos, na ocasião.

Em novembro, a veterana da TV Globo foi vista participando de manifestações realizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após a derrota nas eleições presidenciais. Em vídeos que circularam pelas redes sociais, a atriz anda pelo centro do Rio de Janeiro e é aclamada pelos seguidores do político.