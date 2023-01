Carolina Dieckmann, Alice Wegmann e mais famosos curtem festival no Rio

Rio - O segundo fim de semana do Universo Spanta reuniu famosos, na noite desta sexta-feira, para shows de artistas como Emicida e as bandas BaianaSystem e Planet Hemp. Carolina Dieckmann tirou um vale night para curtir o festival ao lado do marido, Tiago Worcman, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio. Alice Wegmann, Juliana Alves e o ator Gabriel Godoy, de "Mar do Sertão", também marcaram presença. A ex-BBB Fani Pacheco esteve no evento e ainda aproveitou para tirar foto com Manoel Vicente, que participou da "Casa de Vidro" do "BBB 23".

