Lexa e MC GuimêReprodução do Instagram

Publicado 13/01/2023 21:23

Rio - Lexa usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira, para compartilhar um desabafo. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a cantora de 27 anos rebateu as acusação de que teria reatado o casamento com MC Guimê como jogada de marketing envolvendo a participação do funkeiro no "BBB 23". Após o cantor ser anunciado no grupo Camarote desta edição , a artista explicou que só ficou sabendo do convite depois de voltar a se relacionar com Guimê.

"Eu e Guimê nos separamos no ano passado, como vocês sabem. Demos entrada no divórcio, ele saiu de casa... Durante esse período, chegou convite do 'Big Brother' para o Guimê. Quando nós voltamos, ele me contou, e eu apoiei a decisão dele. Muita gente falando que foi marketing", iniciou ela.

Em seguida, a famosa esclareceu a situação e se defendeu das críticas que tem recebido de internautas: "Com um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar com alguém por causa de marketinhg? Eu não aguento mais ficar me justificando como mulher, sempre me colocando nesse lugar pra não ficar com ar de interesseira. Isso é horrível, não preciso disso. Estou aqui só para ajudar e porque a gente se ama", finalizou Lexa, garantindo que não voltará a comentar o assunto publicamente.

MC Guimê é um dos 22 participantes do "BBB 23", que estreia na segunda-feira, dia 16, após a exibição da novela "Travessia", na TV Globo. O cantor de 30 anos está no elenco Camarote da edição, junto com mais famosos como Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana, entre outros.