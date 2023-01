Giovanna Ewbank posa de topless em viagem romântica com Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2023 16:13 | Atualizado 13/01/2023 16:13

Rio - Giovanna Ewbank usou as redes sociais para publicar novas fotos da viagem que faz com o marido, Bruno Gagliasso, a São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Nesta sexta-feira, a atriz de 36 anos surgiu de topless, usando apenas a parte de baixo do biquíni para renovar o bronzeado no gramado da pousada em que o casal está hospedado.

"Completamente entregue a São Miguel dos Milagres", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação, revelando também que o clique foi tirado pelo ator. Nos comentários, Bruno fez questão de se declarar à mulher: "Te amo", disse ele, enquanto fãs e amigos encheram a artista de elogios. "Que mulher maravilhosa", comentou uma seguidora. "Uma sereia", disparou outra internauta.

Na última quinta-feira, Giovanna falou sobre a importância de tirar um tempo para viajar a sós com Gagliasso: "Nós dois precisávamos desse tempo juntos pra nos curtir e sempre lembrar do porque somos tão apaixonados! Decidimos então que viríamos para o Nordeste, lugar que tanto amamos!", declarou a mãe de Titi, de 8 anos, Bless, de 8, e Zyan, 2.

