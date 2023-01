Thaila Ayala e Fiorella Mattheis exibem barrigão de gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2023 11:21 | Atualizado 13/01/2023 11:22

Rio - Thaila Ayala, de 36 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar novos cliques ao lado da amiga, Fiorella Mattheis, de 34. No Instagram, as duas atrizes comemoraram o fato de estarem grávidas no mesmo período de tempo.

"Mais um dia na vida de uma grávida com a melhor amiga grávida juntinhas", celebrou Thaila na legenda das imagens. Nos comentários do post, fãs aproveitaram para deixar mensagens de carinho. "Muito lindas!", elogiou uma internauta. "É lindo ver esse momento de vocês", opinou outra. "Maravilhosas! Que Deus abençoe vocês", desejou uma seguidora.

Thaila está à espera de uma menina, Tereza, de seu casamento com o ator Renato Goés. Os dois já têm um filho, Francisco, de 1 ano de idade. Já Fiorella será mãe pela primeira vez. A atriz espera um menino, que se chamará Roberto, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto.