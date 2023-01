A atriz Guta Stresser - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 13/01/2023 18:06 | Atualizado 13/01/2023 18:58

Rio - Guta Stresser aproveitou esta sexta-feira (13), para refletir um pouco sobre os desafios de viver com um diagnóstico de esclerose múltipla. A atriz, de 50 anos, famosa por seu papel como Bebel em "A Grande Família", mostra como um ato simples como nadar numa piscina pode representar uma pequena vitória para ela.

"É sobre Esclerose Múltipla. Essa doença “invisível” que as vezes até parece que só a gente que sente e que tem sabe. Porque “aparentemente” eu estou bem. Mas só eu sei o esforço que é, por exemplo, atravessar essa piscina nadando. A fadiga é um dos sintomas que mais sinto. Um cansaço como se tivesse sempre corrido uma maratona já ao acordar. Eu literalmente tenho me arrastado…", começou Guta.

A atriz revelou em junho do ano passado que foi diagnosticada com esclerose múltipla, doença considerada rara, que afeta o sistema nervoso central e não tem cura, mas tem tratamento.

"O medicamento está fazendo efeito, mas o tabagismo não ajuda em nada, óbvio, atrapalha muito inclusive. Saudades de ter energia, pura e simplesmente, acordar com disposição e fazer o dia render. Agora é assim, devagar, com muita delicadeza e paciência comigo mesma. Não posso me cobrar demais, devo fugir de situações estressantes. Mas também não posso ser muito auto indulgente. Então é assim: uma braçada de cada vez, um passo de cada vez, mas sempre lembrando que o caminho se faz caminhando, como disse Pepe Mujica num post que repostei aqui nos storys dia desses", concluiu a atriz.