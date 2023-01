Renato Aragão recebeu homenagem da filha ao completar 88 anos - Reprodução/Instagram

Renato Aragão recebeu homenagem da filha ao completar 88 anosReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2023 16:48

Rio - Renato Aragão está em clima de festa ao completar 88 anos nesta sexta-feira. Em vídeo publicado nas redes sociais, o humorista surgiu comemorando o aniversário, com direito a bolo temático, velas especiais e um discurso celebrando o momento que vive. "Gratidão por mais um ano de vida", diz a legenda da postagem no Instagram.

"Estou muito feliz com essa idade, conviver com meus amigos, com meus colegas de trabalho, com meus fãs, com minha mãe, com meus irmãos, com meus filhos. Muito obrigada por mais um ano de minha existência", declarou o ator conhecido por interpretar o cômico Didi, dos "Trapalhões". "Que lindo, amor, te amo", disse a esposa de Renato, Lilian Aragão, no final do registro.

E o comediante ainda ganhou uma bela declaração da filha, Lívian Aragão, que foi ao Instagram para homenagear o pai. "Dia de comemorar! Mais um ano de vida da minha maior inspiração. Pai, obrigada por dividir sua vida comigo e por me ensinar tanto todos os dias. Sempre serei sua maior fã! (Deus foi bom demais comigo) Te amo, te amo, te amo! Feliz aniversário!", escreveu a atriz.

Em dezembro do ano passado, Renato Aragão sofreu um acidente isquêmico transitório (AIT) e precisou ser internado no Hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O humorista foi hospitalizado após sentir um desconforto em casa e precisou passar por uma vigilância neurológica depois de, comum em casos de AIT. Ele recebeu alta hospitalar depois de ficar internado por dois dias na unidade de saúde.

