Preta Gil publica primeira foto após diagnóstico de câncer

Preta Gil publica primeira foto após diagnóstico de câncerReprodução do Instagram

Publicado 13/01/2023 12:03

Rio - Preta Gil, de 48 anos, apareceu pela primeira vez em sua rede social após ser diagnosticada com um adenocarcinoma, um câncer na porção final do intestino . Ela posou para uma foto no espelho, em sua casa, e publicou o clique no Instagram Stories, nesta sexta-feira. Na mesma rede social, a cantora, que iniciará seu tratamento na segunda-feira, postou um vídeo com mensagens de apoio dos amigos e agradeceu o carinho que tem recebido deles.

"Amores, estou extremamente emocionada com essa linda corrente de amor que estou recebendo nas redes e fora delas! Tenho muito fé na minha cura! Estou em casa me fortalecendo para começar o tratamento na segunda-feira! Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho que recebi!!! Amo vocês", escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda. Ela ainda citou o trecho da música "Andar com Fé" do pai. "Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá".







