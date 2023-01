Danrley e Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Danrley e Gil do Vigor Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2023 12:02 | Atualizado 13/01/2023 12:06

Rio - Danrley Ferreira confirmou que ficou com Gil do Vigor, após o economista revelar o affair. O ex-BBB assumiu a história nas redes sociais na noite des quinta-feira (12). "Quem não beijaria o Gil, gente?", disse ele em seu perfil no Twitter.

fotogaleria

Em participação na "Maratona Big Day" do "BBB 23" , Gil do Vigor contou sobre seus envolvimentos com ex-participantes do reality show. "Já dei um beijo em um do 20 [BBB20] e um do 19 [BBB19] também!", declarou ele, sem citar nomes.

Mas Gil acabou gerando uma curiosidade em detetives muito eficientes: os internautas. Rapidamente o público chegou a conclusão que ele estava falando de Danrley, "BBB 19" e de Daniel Lenhardt, do "BBB20". Daniel também confirmou o affair durante um space no Twitter.