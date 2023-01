Big Day! Conheça os participantes do 'BBB 23'

Rio - Os nomes dos participantes do "BBB 23" foram revelados nesta quinta-feira. O anúncio dos anônimos e famosos que estarão nesta edição aconteceu durante os intervalos da programação da TV Globo e foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, que contou com a companhia de Ana Clara, diretamente da casa mais vigiada do Brasil. A 23ª edição do "Big Brother Brasil" começa nesta segunda-feira, após "Travessia".

Paula e Gabriel, que estavam na "Casa de Vidro", foram os primeiros a serem anunciados. Eles levaram a melhor na votação popular contra Manoel e Giovanna, que também ficaram confinados na estrutura montada pela produção do programa em um shopping na Zona Oeste do Rio. Gabriel e Paula formarão uma dupla e vão fazer parte do grupo Pipoca. Já a cantora Aline Wirley foi a primeira famosa a ser anunciada para o grupo Camarote, formado por celebridades. Outra integrante do Camarote que já constava em todas as listas e foi confirmada no reality é a atriz Bruna Griphao.

Conheça os participantes do "BBB 23":

Paula, grupo Pipoca - Natural de Jacundá, no Pará, a biomédica Paula tem 28 anos. Destaca como características próprias a alegria e o jeito brincalhão. “Dançar para mim é uma terapia”, conta sobre seu hobby favorito. A futura a sister não esconde que seu objetivo com o BBB é ganhar dinheiro. No passado, se contentaria com a experiência de participar do programa, mas hoje o reality é uma competição valendo tudo ou nada. “Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, declara.

Gabriel, grupo Pipoca - O administrador e modelo Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda. Gabriel tem um objetivo claro: ganhar o prêmio para investir na carreira. “Quero entrar no BBB para ficar rico, milionário”, destaca ele, que não almeja ficar famoso após o programa.

Aline Wirley, grupo Camarote - Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada com o ator Igor Rickli e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge. Confessa que tem muitos medos, mas garante que não vai deixar de viver tudo o que tiver que viver lá dentro. “Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge”, declara, emocionada, lembrando da antiga banda.

Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro Cezar tem 34 anos e está solteiro. Diz que faz o estilo "louco do rolê", mas que também tem seu lado romântico e sonhador. "Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra", descreve ele, que acredita que vai representar muitos espectadores dentro do BBB: "Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida". Afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.

Bruna Griphao, grupo Camarote - A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Bruna reconhece que é muito explosiva e impulsiva, e destaca que é extrovertida e “bagaceira”, ao contrário da mulher sensual que aparenta ser em suas redes sociais. “Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, diz Bruna, que no programa, pretende se jogar nas festas e manter vivo seu espírito competitivo. Conta, ainda, que pretende não se apegar a um possível romance. Mas, solteira, confessa que tudo pode acontecer: “Sou imprevisível”.

Gustavo, grupo Pipoca - O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Solteiro, não descarta um relacionamento no BBB. “Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude”, diz. O mato-grossense revela que seu objetivo no jogo é se doar 100% a todos os momentos. “No BBB quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um jogo, um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?”, questiona.

Fred, grupo Camarote - Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Está solteiro e tem um filho com a empresária Bianca Andrade, participante do BBB 20. Eu tenho uma cabeça muito aberta para todas as formas de pensar”, conta. Afirma, ainda, que está acostumado a ser o centro das atenções. “Gosto de dar a cara a tapa, de ser a pessoa que conta as histórias, que faz piada, que dança horrores. Sempre fui protagonista das coisas, o ‘aparecidão’”, relata.

