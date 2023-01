Atriz Bruna Griphao está no ’BBB 23’ - Divulgação

Atriz Bruna Griphao está no ’BBB 23’Divulgação

Publicado 12/01/2023 11:26 | Atualizado 12/01/2023 11:26

Rio - A atriz Bruna Griphao foi anunciada como integrante do grupo Camarote, formado por famosos, do "BBB 23". O nome de Bruna sempre foi um dos mais especulados pelo público e os boatos se confirmaram verdadeiros. O anúncio foi feito durante o intervalo da programação da TV Globo nesta quinta-feira.

fotogaleria

Natural do Rio de Janeiro, Bruna vem de família grega, convive com o idioma dentro de casa, já que todos falam grego, menos ela. “Só quebro pratos”, se diverte. Ainda criança, fez aulas de teatro e começou a atuar em novelas aos dez anos. Foi atleta profissional de natação e salto. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de ‘Avenida Brasil’. Também integrou o elenco de ‘Malhação Casa Cheia’, na pele da roqueira Giovana. Em 2016, deu vida à órfã Carol em ‘Haja Coração’ e, em 2018, participou da novela ‘Orgulho e Paixão’. Seu trabalho mais recente foi na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, em 2021. Além da atuação, se arrisca em outros campos da arte: desenha, pinta e canta.



Vaidosa, diz que gosta de malhar e se manter sarada. Descreve-se como “a intensidade em pessoa”. “Ou me amam ou me odeiam. Mas, geralmente, quem me odeia não me conhece direito”, afirma. Reconhece que é muito explosiva e impulsiva, e destaca que é extrovertida e “bagaceira”, ao contrário da mulher misteriosa que aparenta em suas redes sociais. Revela que sempre foi muito bagunceira. “Dei trabalho na escola, apesar de ser estudiosa”, conta ela, que também diz ter sido uma adolescente “da pá virada”. Acha que amadureceu rápido porque começou a trabalhar muito cedo.



“Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, diz Bruna, que no programa, pretende se jogar nas festas e manter vivo seu espírito competitivo. Conta, ainda, que pretende não se apegar a um possível romance. Mas, solteira, confessa que tudo pode acontecer: “Sou imprevisível”.