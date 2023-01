Na 'Casa de Vidro', Giovanna é alvo de gritos de 'fora racista' - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2023 22:42

Rio - Os participantes da "Casa de Vidro" enfrentaram uma situação desconfortável, na noite desta quarta-feira, quando parte do público começou a gritar frases contra a participação de Giovanna Leão no "BBB 23". A empresária de 25 anos jantava com Gabriel, Manoel e Paula, quando algumas pessoas puxaram um coro dizendo "fora Giovanna" e "fora racista".

Pouco depois, os confinados começaram a arrumar suas malas e a jovem fez um desabafo: "Todo mundo tem teto de vidro. É fácil apontar e massacrar alguém que já vem sendo massacrado, é acompanhar a manada. A questão é que meu teto foi o primeiro que foi quebrado aqui dentro. Mas vou aguentar", disse a ruiva.

Algumas pessoas na plateia gritaram "fora racista". É eita atrás de vixe! #BBB23 pic.twitter.com/BpaP5YmI9P — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 11, 2023

"Chega! Quer me odiar? Odeia. Agora pode me odiar! Falei, me expus, não me ouviu? Fod**". Em seguida, ela disse: "Todo mundo fala: ‘Fica calma’, eu duvido que alguém aguente a po*** que eu estou aguentando há dois dias. 'Big Brother' não é isso? Ou vocês querem ver planta", perguntou a ruiva.