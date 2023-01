Giovanna perde a linha na Casa de Vidro - Reprodução de vídeo

Publicado 11/01/2023 17:27 | Atualizado 11/01/2023 17:40

Com apenas um dia de confinamento, Giovanna Leão, participante da Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 23", perdeu a paciência e se revoltou com o público nesta quarta-feira. A empresária, acusada pelos internautas de racismo e de calote pelo ex, se irritou com as pessoas que estavam apontando seu cancelamento nas redes sociais.

"Meu ex, que me roubou, filho de uma pu** mentindo, falando merd*. Vai tomar no c*. Idiota. Eu tenho print e tenho áudio...Eu estou ficando louca, não tenho medo, não. Sou maluca", começou ela. "Estou aguentando essa por** há dois dias. Chega dessa porr**, to sendo legal, estou sendo boazinha. Vai tomar no c*", disse ela, indignada.



Em outro momento, Giovanna afirmou: "Chega! Quer me odiar? Odeia. Agora pode me odiar! Falei, me expus, não me ouviu? Fod**". Em seguida, ela disse: "Todo mundo fala: ‘Fica calma’, eu duvido que alguém aguente a po*** que eu estou aguentando há dois dias. 'Big Brother' não é isso? Ou vocês querem ver planta", perguntou a ruiva.

Giovanna surta com o público que está do lado de fora da casa de vidro: “Eu duvido que alguém aguente a porr@ que eu tô aguentando. #BBB23 é isso, não é? Ou vocês querem ver planta?” pic.twitter.com/649z3gyx7K — CHOQUEI (@choquei) January 11, 2023