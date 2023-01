Pais de Giovanna Leão chegam para visitá-la na ’Casa de Vidro’ do ’BBB 23’ - Webert Belicio / AgNews

Pais de Giovanna Leão chegam para visitá-la na ’Casa de Vidro’ do ’BBB 23’Webert Belicio / AgNews

Publicado 11/01/2023 14:03

Rio - Os pais de Giovanna Leão aproveitaram a manhã desta quarta-feira para visitar a filha na "Casa de Vidro" do "BBB 23", estrutura localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca. A empresária de 25 anos está confinada junto aos participantes Gabriel, Manoel e Paula, mas apenas dois deles - um homem e uma mulher - poderão ingressar na casa mais vigiada do Brasil.

Após a estreia da "Casa de Vidro", na terça-feira, internautas resgataram antigos tweets feitos por Giovanna, que continham ofensas racistas e críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Logo depois, a equipe da empresária usou seu perfil na rede social para se pronunciar sobre a polêmica. "As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância", dizia o anúncio.

"A Giovanna não é perfeita, e está longe de ser. Mas ela definitivamente não é mais a mesma Giovanna de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu com que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros", afirmaram os administradores do perfil da ruiva.